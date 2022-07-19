مجلس الدراسات العليا بجامعة طنطا يكرم استاذ الطاقة المتجددة بهندسة طنطا

الغربية عادل ضرة

كرم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور عبد النبي قابيل أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية الهندسة لاحتلاله صدارة الباحثين في العالم في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية منذ عام 2018 وحتى الآن وفقاً لتصنيف سكوبس.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، أن جامعة طنطا تسعد دائماً بعلمائها المتميزين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الجامعة توفر كافة وسائل الدعم المادي والمعنوي للأساتذة والباحثين لتحقيق مزيد من الانجازات بتقديم أبحاثهم ونشرها دولياً وهو ما يضيف للسمعة الاكاديمية للجامعة ويسهم في تحسين ترتيبها والارتقاء بتصنيفها عربياً ودولياً، موجهاً التهنئة للدكتور عبد النبي قابيل، باعتباره قيمة وقامة تشرف الجامعة بكونه أحد أساتذتها وقدوة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين بمختلف كليات الجامعة.

وأعرب الدكتور عبد النبي قابيل، عن سعادته بتكريم مجلس الدراسات العليا اليوم والذي يعد لفتة طيبة من جامعة طنطا التي يفخر بانتمائه لها، وتشجيعاً وتحفيزاً لتحقيق مزيد من الانجازات، مقدماً الشكر للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة على دعم ورعاية البحث العلمي الذي يعد أساس تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ناقش أعضاء المجلس عدد من الموضوعات أهمها انجازات قطاع الدراسات العليا في النصف الأول من عام 2022، وإنجازات النشر الدولي حتى الآن بمعدل نمو حوالي 30-40% عن العام الماضي، مثمنين الجهود المستمرة التي يقدمها رئيس الجامعة لدعم قطاع الدراسات العليا والبحث العلمى، بالإضافة إلى استعراض حصول مجلات جامعة طنطا على التقييم الأعلى على قاعدة بيانات المجلس الأعلى للجامعات، وعرض ما تم تسجيله ومنحه من درجات ماجستير ودكتوراه ودبلوم، والطلاب الوافدين المتقدمين للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بالجامعة.