ما هى فوائد القرفة على جسم الإنسان؟.. تقرير يوضح

فاطمة ياسر

القرفة تعد من الأعشاب المميزة ذات الرائحة الجيدة والطعم الرائع، كما أنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ووفقًا للتقرير المنشور عبر صحيفة "إزفيستيا" الذي أكد أن القرفة لها العديد من الفوائد علي الصحة العامة للجسم.

وحول ذلك أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية، أن القرفة لها العديد من الفوائد التي تحل علي جسم الإنسان الذي يتناوله، فهي تقلل من فرص الإصابة بالشيخوخة وعلامات التقدم في العمر، وأيضًا تعمل علي زيادة سيولة الدم مما تساهم في تقليل فرص الإصابة بالجلطات.

فالقرفة تستخدم منذ زمن بعيد في صناعة العطور والمعجنات، ويرجع احتوائها علي مركب الفلافونويد إلي جعلها من الأعشاب التي تساهم في معالجة الالتهابات والتخلص منها.

وأكدت الخبيرة، أن تركيب أكسيد النتريك في الأنسجة تعززها القرفة، وتقوم بحماية الأنسجة من أكسدة الجذور الحرة.

وأضافت، أن القرفة تؤثر بشكل إيجابي في صحة الأوعية الدموية، وتحسن سيولة الدم، وتحمي من الإصابة بالجلطات، وتحمي الخلايا من التلف.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن الخصائص المتوفرة في القرفة تحمي الجسم عندما تكون ضمن النظام الغذائي اليومي، ولذا يمكن إضافتها علي الطعام عند الطهي أو تناولها كمشروب للحصول علي فوائدها.