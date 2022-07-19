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لجان الامتحانات تستقبل طلاب العلمى رياضة بالمنوفية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:08 ص
لجان الامتحانات تستقبل طلاب العلمى رياضة بالمنوفية الثانوية العامة
المنوفية - محمود شاكر

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تستقبل لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية اليوم طلابها لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة العلمى رياضة لمدة ساعتين من الساعة 9 حتى الساعة 11 وتبدأ الامتحانات وسط إجراءات مشددة ومنع دخول الهواتف المحمولة أو السماعات داخل اللجان.
 
وأوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة للامتحانات واللجان من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة التعامل الفورى خال ظهور آى مشكلات. 
 
وأضافت أمانى قرنى أن الامتحانات تسير حتى الآن بصورة سليمة ودون اى مشكلات مؤكدة على ضرورة الالتزام من الكلاب بالضوابط الخاصة باللجان الامتحانية وان يكون الطالب على قدر من المسؤولية، متمنية التوفيق والسداد للجميع.
 
يذكر أنه كان قد تم الانتهاء من تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة استقبلت 34 ألفا و521  طالبا وطالبة ، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، بمعدل أستراحتين بكل إدارة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكل اللجان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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