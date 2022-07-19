كيف ائتمن إيلون ماسك لاعب بوكر على 5.7 مليار دولار؟.. "وول ستريت" تجيب‏

نهال أبو السعود

تم تكليف لاعب بوكر سابق يحمل الجنسية الروسية بالإشراف على التبرعات الخيرية التي يبلغ مجموعها ‏مليارات الدولارات من أموال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.‏

قالت الصحيفة الأمريكية ان إيجور كورجانوف ، البالغ من العمر 34 عامًا فاز بما مجموعه 18 مليون ‏دولار من المقامرة كان لديه اذن اغنى رجل في العالم للتصرف في تبرعاته الخيرية مما تسبب في حدوث ‏اضطرابات داخل دائرة ايلون ماسك.‏

منذ انتقاله من لندن إلى تكساس العام الماضي، قيل إن كورجانوف يقدم توصياته لايلون ماسك حول اتباع ‏استراتيجية خيرية تعرف باسم "الإيثار الفعال".‏

يقال إن ثقة ماسك في كورجانوف قد أزعجت جاريد بيرشال ، مدير الثروات والوسيط البالغ من العمر ‏‏48 عامًا والذي يشرف على العديد من شؤونه الشخصية والتجارية.‏

ووفقا لوول ستريت، واجه بيرشال ماسك واعترض على محاولات كورجانوف للسيطرة على الجهود ‏لتوجيه مبالغ هائلة من ثروته الشخصية البالغة 219 مليار دولار نحو المساعي الخيرية.‏

وقالت الصحيفة ان كورجانوف الذي ليس لديه خبرة في الشؤون المالية ، قد كسب ثقة ماسك على ما يبدو ‏لدرجة أنه سُمح له بتعيين وفصل حراس شخصيين ضمن طاقم حراسة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.‏

وعندما أخبر ماسك بيرشال أنه يريد أن يتولى كورجانوف زمام الأمور الخيرية وورد أن بيرشال ، الذي ‏قيل أنه كان له دور كبير في تقديم المشورة لماسك بشأن مفاوضاته لشراء تويتر ، قال لرئيسه: "إيلون ، لا ‏يمكنك ذلك".‏

وبحسب التقرير توصل ماسك إلى حل وسط بين الاثنين حيث سيكون لاعب البوكر السابق مسؤولاً عن ‏‏5.7 مليار دولار في أسهم تيسلا التي تم تخصيصها للمنظمات الخيرية، وسيشرف بيرشال على ما تبقى ‏من ثروة مسك البالغة 219 مليار دولار.‏

لكن الأمور تغيرت في أغسطس الماضي عندما علم بيرشال بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ‏كورجانوف، الذي حصل على منصب رسمي في مؤسسة ماسك حيث أطلق ‏FBI‏ تحقيق أولي حول ما إذا ‏كان اختراق كورجانوف للدائرة الداخلية لماسك كان جزءًا من محاولة من قبل خصم أجنبي للتسلل إلى ‏شركة أمريكية كبرى.‏

وعندما أبلغ بيرشال ماسك بالتحقيق ، ورد أن ماسك اتفق مع مساعده على أن الوقت قد حان لترك ‏كورجانوف يرحل، ووفقا للتقرير لم تتاح الفرصة لكورجانوف للتصرف في أي من 5.7 مليار دولار ‏المخصصة لاعمال ايلون ماسك الخيرية.‏