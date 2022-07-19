كلية حقوق جامعة المنوفية تكرم نائب رئيس مجلس الدولة.. صور

كتب أحمد عبد الهادى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك قبل توجهه لكلية الحقوق جامعة المنوفية لمشاركته فى لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراه عن "المنطق القانونى ودوره فى تفسير القانون" المقدمة من الباحث نعيم عبد الرؤوف زكى.

وأعرب الدكتور مبارك رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا اللقاء مع قامة قضائية مشهود لها بدورها الوطنى والكفاءة العلمية والعملية فى قضايا تاريخية لها تأثيرها الاجتماعى والقانونى، وذلك بتشريفه بالحضور إلى رحاب جامعة المنوفية المحفل العلمى الكبير , ومشاركته الثرية فى مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الباحثين ، متمنياً التوفيق للباحث تحت إشراف أساتذة علماء أكفاء متخصصون فى علم فلسفة القانون وتاريخه .

وأهدى الدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة درع الجامعة التذكارى تكريماً له وتعظيماً للدور الاجتماعى للأحكام القضائية التى يصدرها فى إرساء قيم الحق والعدل فى مرافق الدولة , وكان الاستقبال والتكريم بحضور الدكتور عباس مبروك العميد السابق لكلية الحقوق بالجامعة والدكتور محمد الصافورى الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه.