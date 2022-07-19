اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:22 ص
أكرم القصاص
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قطاع المعاهد الأزهرية يحدد 1 أغسطس موعد التقديم لمعاهد القراءات ويحدد الضوابط

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يحدد 1 أغسطس موعد التقديم لمعاهد القراءات ويحدد الضوابط قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد بدء التقديم لمعاهد القراءات مرحلتى "التجويد والعالية" للعام الدراسى الجديد 2022-2023، وذلك بداية من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس القادم، وذلك وفق الضوابط الآتية :-
 

مرحلة التجويد 

 
- أن يكون الطالب أو الطالبة مسلماً 
- أن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً 
- السن من 9 سنوات حتى 20 سنة و 30 سنة للوافدين
- يقبل بدون مؤهل وأيضا الحاصلين على الشهادة الابتدائية الأزهرية والعامة والإعدادية العامة و الثانوية العامة والدبلومات بأنواعها 
- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية التي يحدد موعدها لاحقا 
 

مرحلة العالية 

- أن يكون الطالب أو الطالبة مسلماً 
- أن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً 
- السن من 14 سنوات حتى 25 سنة و 30 سنة للوافدين
- يقبل الحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية و الثانوية الأزهرية وخريجى الجامعات الأزهرية 
- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية التي يحدد موعدها لاحقا 
 
مع العلم أن هذ العام زاد السن إلى 20 عاماً بدلاً من 18 عاماً لمرحلة التجويد وإلى 25 عاماً بدلاً من 20 عاماً لمرحلة العالية
 

الأوراق المطلوبة للتقديم 

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر
عدد 2 أصل مؤهل دراسى إن وجد
عدد 6 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الاسم
عدد 5 أظرف بريدية صغيرة
عدد 10 ورقة بريد فئة 4 جنيهات + عدد 5 ورقة بريد فئة 3 جنيهات + 1 جنيه دمغة عادية
ملف تقديم يشتمل على دوسيه ورقى، ظرف أصفر كبير، طلب التحاق إعدادى وثانوى، حافظ بلاستيك 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

معاهد القراءات

التجويد



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