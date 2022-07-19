قصر العينى: مسحة طبية للمترددين على الطوارئ وتطبيق إجراءات احترازية صارمة

كتب محمد صبحى

قال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى، إن هناك تذبذبا فى نسب الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه قبل عيد الأضحى كان معدل الإصابة 1 لكل 2 مسحة، والإن 1 ايجابى لكل 4 مسحات، مشيرا إلى أن مستشفيات قصر العينى لديها وحدات مخصصة للعزل منذ بداية الجائحة ويتم تزويدها فى ضوء الوضع الوبائى فى مصر.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن تم التشديد على إجراء مسحة طبية سريعة لكل المرضى المترددين على مستشفى الطوارئ ، وفى حالة ثبوت إيجابية يتم الحجز وتقديم العلاج الطبي وبرتوكول علاج كورونا.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العينى، أن هناك التزام صارم فى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سواء للأطقم الطبية أو المرضى المترددين على المستشفيات والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى ومنع الزحام والتكدس.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن الاعراض المتعلقة بفيروس كورونا فى الفترة الحالية أعراض خفيفة على عكس بداية الجائحة وبالتالي بعض الحالات تحتاج فقط إلى العزل المنزلى .