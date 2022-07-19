قرينة الرئيس الأوكراني تلقي خطابا أمام الكونجرس الأربعاء

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أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن أولينا زيلينسكا سيدة أوكرانيا الأولى سوف تلقي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي الأربعاء المقبل.



ودعت بيلوسي ،حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية ، كافة أعضاء الكونجرس بمجلسيه ، النواب والشيوخ ، إلى الحضور للاستماع إلى خطاب زيلينسكا.



يأتي الخطاب في إطار زيارة تقوم بها قرينة الرئيس الأوكراني لواشنطن العاصمة تستمر عدة أيام، مشيرة إلى أنها التقت مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.



وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن ركز خلال لقائه بزيلينسكا التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا على التعافي من تداعيات الحرب.



يذكر أن جيل بايدن ، قرينة الرئيس الأمريكي ، كانت قد قامت بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لأوكرانيا في شهر مايو الماضي للقاء زيلينسكا حيث وصفتها الأخيرة بأنها خطوة شجاعة من قبل جيل كونها قامت بالزيارة وسط اندلاع الحرب.