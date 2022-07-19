فنزويلا تعرض تصدير النفط على أوروبا بعد أزمة روسيا بشرط الدفع مقدما

فاطمة شوقى

قدمت فنزويلا عروضا لتصدير النفط لأوروبا بسبب أزمة الطاقة التى تواجهها بسبب الحرب فى أوكرانيا، وطالبت برفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نائب رئيس الحكومة الفنزويلية ، ديوسدادو كابيلو، إن "فنزويلا لديها النفط ..ليس فقط لإسبانيا بل لأوروبا كلها، فأوروبا متعطشة للطاقة بسبب الحظر المفروض على واردات الخام الروسى الذى اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبى بعد الحرب فى أوكرانيا، ولكن فى ظل هذه الظروف ، يتعين عليها الدفع مقدما"، وفقا لقناة تيلى سور الفنزويلية.

أكد ديوسدادو كابيلو ، ثاني أقوى رجل في فنزويلا بعد الرئيس نيكولاس مادورو ، أن بلاده يمكن أن تصبح موردا للوقود لأوروبا ، ولكن بسبب العقوبات المالية التي تمنعه من القيام بعمليات مثل هذه ، فإنه يقترح أن تركت القيود على بيع نفطها جانبا.

وأشارت القناة إلى أن واشنطن جمدت أصول الحكومة الفنزويلية فى الولايات المتحدة ومنعت الأمريكيين وشركائهم الدوليين من التعامل مع كاراكاس للضغط على مادورو للخروج من السلطة، وتزعم بأنه تم انتخابه عام 2018 في انتخابات مزورة.

ومن ناحية آخرى ، قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن اليوم يصبح من الصعب أن تقوم فنزويلا بتصدير النفط إلى أوروبا ، حيث أن الدولة التى كانت ذات يوم دولة غنية بالنفط وتتمتع بواحد من أكبر احتياطيات النفط في العالم ، تشهد انخفاضًا حادًا في إنتاجها من النفط الخام والمنتجات المكررة لأكثر من خمس سنوات ، مما أدى إلى نقص بسبب ضعف إمدادات الوقود والغاز المحلي ، في حين أن وجودها في السوق العالمية هامشي حاليًا.

ويعزو منتقدو الحكومة انهيار صناعة النفط إلى سوء الإدارة والفساد في شركة بدفسا PDVSA المملوكة للدولة في ظل الحكومات الاشتراكية للرئيس الراحل الآن هوو شافيز ثم خلفه نيكولاس مادورو.