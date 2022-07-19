فريق طبى بقنا الجامعى ينجح فى تخدير مريضة بتقنية awake fiberoptic intubation

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبى بقسم التخدير والعناية المركزة في تخدير مريضة، تبلغ من العمر 13عاما، تعانى من تيبس تصلبي بمفصل الفك، قد أصيبت به أثر حادث منذ 3 أعوام في إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.
قال الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا، إنه فور استقبال المريضة بالعيادات الخارجية للقسم، تم إجراء الفحوصات الطبية والتي أظهرت أنها تعانى من صعوبة في فتح الفم لا تتعدى 2سم، مما يتعارض مع تركيب أنبوب حنجري بسهولة لإجراء عملية إصلاح لمفصل الفك، وذلك باستخدام تقنية ال awake fiberoptic intubation لتنبيب الحالة من خلال فتحة الأنف والمريضة مستيقظة وفى كامل وعيها.
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