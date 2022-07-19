فريق رياضى نسائى خلف الأسوار بمركز الإصلاح والتأهيل فى القناطر

كتب محمود عبد الراضي

فريق رياضي نسائي ظهر خلف الأسوار بمركز الإصلاح والتأهيل بالقناطر، أثناء زيارة وفود من حقوق الإنسان للمركز، حيث ظهرن النزيلات بالملابس الرياضية، فيما تفقد الوفد "منطقة ألعاب الأطفال - الفصول التعليمية –غرفة هوايات الموسيقى – الأنشطة الرياضية".

واستقبل مركز إصلاح وتأهيل القناطر نساء بقطاع الحماية المجتمعية السفيرة مشيرة خطاب "رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان" ووفد من أعضاء المجلس حيث قام الزائرين بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المستشفى والعيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وإطلعوا على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزيلات .. كما تفقدوا معارض الأثاث الخشبى والمشغولات اليدوية والملابس الجاهزة ومصنع الملابس ، بالإضافة إلى عدد من مرافق المركز والمرور على أماكن الإعاشة والإطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزيلات التى توفر الإحتياجات اليومية .

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.