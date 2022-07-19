غرق شخص فى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

شهد شاطىء النخيل، اليوم، غرق شاب نزل الى مياهزالبخر لإنقاذ شخص ولقى مصرعه واختفى الجثمان بسبب ارتفاع الامواج وكان قد تلقى الانقاذ النهرى بلاغا يفيد بوجود خالة غرق لشاب أمام شارع 61 يدعى يوسف محمود رجب 18 سنة، من الجيزة، ولم يظهر جثمانه حتى الآن، ويواصل الانقاذ النهرى، وغواصين الخير فى البحث عن الجثمان .

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية أكثر من 19 حالة غرق فى شواطئ مختلفة فى محافظة الإسكندرية، خلال إجازه عيد الأضحى، بسبب ارتفاع الأمواج، وعدم استقرار حالة الطقس.

يذكر أن شاطىء النخيل تم إغلاقه بقرار من النيابة العامة، ولكن عدد من المواطنين يتوجهون إلى الشاطئ فى الساعات الأولى من الصباح.