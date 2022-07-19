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غرق شاب فى نهر النيل والاستعانة برجال الإنقاذ لانتشال جثته بالعياط

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:09 ص
غرق شاب فى نهر النيل والاستعانة برجال الإنقاذ لانتشال جثته بالعياط قوات الإنقاذ النهري- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض شاب للغرق في نهر النيل بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب يبلغ من العمر ما يقرب من 30 سنة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


غرق شاب

نهر النيل

مركز العياط

امن الجيزة



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