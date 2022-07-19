عايزينها تبقى خضرا.. صحراء بالمنيا أصبحت خضراء بسواعد أبنائها الشباب.. فيديو

قال المهندس عارف راجح أحد الشباب المزارعين فى منطقة غرب المنيا، أن المنطقة قبل 4 سنوات كانت عبارة عن صحراء جرداء ولكن الآن لا تعرفها بعد أصبحت الأرض الصفراء خضراء، وامتلئت بالجنانين من عنب ومانجو، وكذلك مزارع من كل الأنواع، حيث يكسو الخضار الأرض بعد ن اثمرت الجناين والبساتين وبدأت الأرض تؤتى ثمارها.

وأضاف: تجمعنا كشباب وقررنا نخضو تجربة غزو الصحراء وبالفعل قمنا بذلك منذ حوالى من 4 سنوات، قمنا باصلاح الأرض وتقنين الأوضاع وتوصيل المياه والكهرباء سواء بالطاقة الشمسية أو بالديزل، تحدينا كل الصعوبات ورغم أن هناك عوائق نواجهها إلا أننا مستمرون فى الاستثمار والزراعة.

ولفت : فى منطقة غرب المنيا يوجد ما يقرب من 45 مستثمر فى الزراعة ويتم استصلاح وزراعة 30الف فدان بكافة للمحاصيل الزراعية من عنب بناتى وهذا العنب تم زراعته منذ 4 سنوات والآن أصبح مثمر ويتميز بنسبة عالية من الجودة وارتفاع نسبة السكر.