عايزينها تبقى خضرا.. صحراء بالمنيا أصبحت خضراء بسواعد أبنائها الشباب.. فيديو

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف من منطقة غرب المنيا، التى تحولت أرضها الى جنة خضراء، بعد أن تجمع الشباب لتحقيق حلمهم فى الزراعة، تشاهد وانت تسير جنان العنب فى كل مكان وألوانها الصفراء واوراقها الخضراء.
قال المهندس عارف راجح أحد الشباب المزارعين فى منطقة غرب المنيا، أن المنطقة قبل 4 سنوات كانت عبارة عن صحراء جرداء ولكن الآن لا تعرفها بعد أصبحت الأرض الصفراء خضراء، وامتلئت بالجنانين من عنب ومانجو، وكذلك مزارع من كل الأنواع، حيث يكسو الخضار الأرض بعد ن اثمرت الجناين والبساتين وبدأت الأرض تؤتى ثمارها.
وأضاف: تجمعنا كشباب وقررنا نخضو تجربة غزو الصحراء وبالفعل قمنا بذلك منذ حوالى من 4 سنوات، قمنا باصلاح الأرض وتقنين الأوضاع وتوصيل المياه والكهرباء سواء بالطاقة الشمسية أو بالديزل، تحدينا كل الصعوبات ورغم أن هناك عوائق نواجهها إلا أننا مستمرون فى الاستثمار والزراعة.
ولفت : فى منطقة غرب المنيا يوجد ما يقرب من 45 مستثمر فى الزراعة ويتم استصلاح وزراعة 30الف فدان بكافة للمحاصيل الزراعية من عنب بناتى وهذا العنب تم زراعته منذ 4 سنوات والآن أصبح مثمر ويتميز بنسبة عالية من الجودة وارتفاع نسبة السكر.
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