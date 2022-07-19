عامل يطعن تاجر خردة فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما بشبين القناطر

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفي شبين القناطر العام باستقبال تاجر خردة مصاب بجرح طعني بالصدر إدعاء مشاجرة، وجرى تحويله لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "إ ا ح"، 40 سنة، تاجر خردة، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، بجرح طعني بالصدر، خلال مشادة كلامية بينه وبين "م ح أ"، 35 سنة، عامل، ومقيم دائرة المركز، بسبب خلافات مالية فيما بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سكين".

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وجرى نقل المصاب لمستشفى شبين القناطر العام، وتحويله لمستشفي بنها التعليمي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.