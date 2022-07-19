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طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ يتحدثون عن امتحان الجبر والهندسة.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:31 م
طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ يتحدثون عن امتحان الجبر والهندسة.. صور طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع" آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة، حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث عبر جانب من  الطلاب والطالبات عن أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ، كما تضمن عددا من الأسئلة بحاجة إلى التركيز، فيما أكد آخرون أن الامتحان تضمن العديد من الأسئلة الصعبة بمستوى الطالب المتفوق، بينما اجتمع الفريقان على أن الامتحان كان بحاجة إلى وقت أطول من المدة الزمنية المحددة له.

 

وشهد محيط اللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة حالة ترقب وانتظار من قبل أولياء الأمور، لمتابعة أداء امتحانات الثانوية العامة، في ظل تواجد رجال الامن، لتوفير الهدوء للطلاب.

 

خروج-الطالبات-من-اللجان-بكفر-الشيخ
خروج-الطالبات-من-اللجان-بكفر-الشيخ

 

خروج-الطالبات-من-لجنة-مدرسة-هشام-بركات-الثانوية
خروج-الطالبات-من-لجنة-مدرسة-هشام-بركات-الثانوية

 

طاالبه-الامتحان-في-المتناول-ولكن-يحتاج-لوقت-أطول
طاالبه-الامتحان-في-المتناول-ولكن-يحتاج-لوقت-أطول

 

طالبه-تؤكد-الامتحان-يحتاج-لوقت-أطول
طالبه-تؤكد-الامتحان-يحتاج-لوقت-أطول

 

طالبه-وولي-امرها
طالبه-وولي-امرها

 


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