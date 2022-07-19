طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر: أسئلة الجبر والهندسة غير مباشرة

وأكد الطلاب بلجنة مدرسة خالد بن الوليد، بمدينة الغردقة، أن امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية جاء صعبًا وغير مباشر، رغم أنه من المنهج، ولكنه جاء في مستوى الطالب المتفوق، وجزء اقل في الامتحان للطالب المتوسط .

وأضافوا أن الأسئلة الصعبة في امتحان الجبر أكثر من السهلة، وكل سؤال بحاجة لوقت وتفكير عميق، لتصل للإجابة الصحيحة.