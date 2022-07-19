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طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر: أسئلة الجبر والهندسة غير مباشرة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:56 ص
طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر: أسئلة الجبر والهندسة غير مباشرة طلاب الثانوية العامة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، عن استيائهم من مستوى امتحان الجبر والهندسة الفرعية، حيث أكدواأن مُعظم الأسئلة غير مباشرة، بجانب أن الوقت المقرر للإجابة غير كاف.
 
وأكد الطلاب بلجنة مدرسة خالد بن الوليد، بمدينة الغردقة، أن امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية جاء صعبًا وغير مباشر، رغم أنه من المنهج، ولكنه جاء في مستوى الطالب المتفوق، وجزء اقل في الامتحان للطالب المتوسط .
 
وأضافوا أن الأسئلة الصعبة في امتحان الجبر أكثر من السهلة، وكل سؤال بحاجة لوقت وتفكير عميق، لتصل للإجابة الصحيحة.
 
كان أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن عدد طلاب الثانوية العامة بلجان المحافظة والبالغ عددهم 2836 طالبا وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية.‏
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر، أن لجان امتحانات الثانوية العامة تم تجهيزها لاستقبال الطلاب حيث تم تهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيم اللجان بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية كذلك تم التنسيق مع مديرية أمن البحر الاحمر لتأمين لجان الامتحانات، كذلك التنسيق مع مرفق اسعاف البحر الأحمر لتمركز سيارات بالقرب من لجان الامتحانات.

 


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