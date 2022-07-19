طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية غائم بالإمارات ورطب بالبحرين

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "ستكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). و يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على اجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصةً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحرين أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم بالمملكة حار ورطب أحياناً مع بعض السحب. أما الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين .

الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن طقس اليوم حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار العالق، خلال الليل.

أما نهارًا فهو شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ... درجة الحرارة الصغرى: 32 °ﻡ