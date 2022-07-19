اليوم السابع
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ضياء رشوان: شكلنا لجنتين لوضع مقترحات للمحورين "الاجتماعى والاقتصادى"

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 06:41 م
ضياء رشوان: شكلنا لجنتين لوضع مقترحات للمحورين "الاجتماعى والاقتصادى" ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة وإبراهيم حسان - تصوير : خالد كامل

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قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء شكل لجنتين، تتكون كل لجنة من 4 أعضاء، من شأنهما وضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة.
 
أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اللجنة الاقتصادية، تشكلت من كل من "جودة عبد الخالق، طلعت عبد القوي، محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر"، أما اللجنة الاجتماعية، تتشكل من "فاطمة خفاجي، وكمال زايد وجمال الكشكي، وريهام باهي".
 
وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الاقتصادية سوف تقدم لمجلس الأمناء ما لديها من مقترحات للقضايا الفرعية لمناقشتها.
 
وأكد أنه لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، وكل متهم، متهم في نفسه وبالتالي النيابة لا تملك الإفراج الجماعي عن المحبوسين، وأن النيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان المنوطتان دون غيرهما للبت في هذا الأمر.
 
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ضياء رشوان

مجلس امناء الحوار الوطني

اليوم السابع بلس

الحوار الوطني



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