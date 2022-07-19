ضبط مدمنة حاولت سرقة مبلغ مالى من طفلة فى كرداسة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً زعم بعض الأشخاص قيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من شخص، بقيام ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بمحاولة سرقة مبلغ مالى من ابنته (10 سنوات) حال شرائها بعض المستلزمات من إحدى المحال.

وبمواجهة المشكو فى حقها أقرت بارتكاب الواقعة، لكونها من متعاطى المواد المخدرة، ومحاولتها سرقة الطفلة المشار إليها عقب مشاهدة المبلغ المالى بيدها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.