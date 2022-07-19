ضبط راكب بحوزته بسكويت بالماريجوانا المخدرة وآخر حاول تهريب 85 ألف دولار

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته اكياس وعبوات بداخلهم مخدر الماريجوانا، واخر اخفي كمية من العملة الأجنبية ولم يفصح عنها.

الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السويسرية القادمة من زيورخ استوقف محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد محمد عبد العليم مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام امير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف علاء عبد الرحمن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٣ اكياس شفافه بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر و ٣ عبوات بلاستيكية بداخلهم بسكوت مخلوط بمخدر الماريجوانا و ٣ بذور لنفس النبات المخدر و مطحنة تستخدم لتعاطي المخدرات.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه سواء بضائع او عمله، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد محمد البحيري مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات ورقية بالحقائب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط لفافات ورقية بداخلها عملات أجنبية اسفل كرتون بقاع الحقائب قام محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من بسمة حسني عبد الحميد و نورهان محمد فؤاد مأمورا الجمرك بجرد وعد العملات والتي بلغت ٨٥ الف دولار أمريكي وهو ما يتجاوز الحد المصرح به قانونا وهو ١٠ الاف دولار أمريكي وما يوازيها من العملات الأجنبية للدخول دون افصاح طبقا لقوانين النقد ومكافحة غسل الاموال والبنك المركزي.

امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الاول.

كما أمر محمود عبد النبي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني بباقي المبلغ بعد تسليمة مبلغ ١٠ الاف دولار أمريكي وهو المصرح به قانونا دون افصاح.

وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين كل الي النيابة المختصة.