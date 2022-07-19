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صورة الأشقاء الـ3 فى حادث مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب انهيار حفرة بقنا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:08 م
صورة الأشقاء الـ3 فى حادث مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب انهيار حفرة بقنا الأشقاء الـ3 فى حادث مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب انهيار حفرة بقنا
قنا - صابر سعيد

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ينشر اليوم السابع صورة الأشقاء الـ3 الذين لقوا مصرعهم في انهيار حفرة علي 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط بقنا.
 
كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا يفيد بانتشال جثث 6 أشخاص في انهيار حفرة بقرية العركي في مركز فرشوط شمال قنا.
 
وأسفر ذلك عن مصرع، مريم جميل حكيم، 47 عامًا، وشقيقيها، هانى جميل حكيم، 45 عامًا، وفادى جميل حكيم، 40 عامًا، وأبنائها أبانوب نشأت رسمى، 25 عامًا، و بركات نشات رسمى 17 عامًا، ورسمى نشات رسمى 23 عامًا.
 
وأشارت التحريات الأولية، إلي أن الأشخاص جميعهم من أسرة واحدة وانهالت عليهم الحفرة أثناء تواجدهم بداخلها للتنقيب علي الآثار.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي وجاري نقل الجثث.
 
 
 ننشر صورة الأشقاء الـ 3 في حادث مصرع 6 من أسرة واحدة فى انهيار حفرة بقنا
الأشقاء الـ 3 في حادث مصرع 6 من أسرة واحدة فى انهيار حفرة بقنا

 

 


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