صورة الأشقاء الـ3 فى حادث مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب انهيار حفرة بقنا

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا يفيد بانتشال جثث 6 أشخاص في انهيار حفرة بقرية العركي في مركز فرشوط شمال قنا.

وأسفر ذلك عن مصرع، مريم جميل حكيم، 47 عامًا، وشقيقيها، هانى جميل حكيم، 45 عامًا، وفادى جميل حكيم، 40 عامًا، وأبنائها أبانوب نشأت رسمى، 25 عامًا، و بركات نشات رسمى 17 عامًا، ورسمى نشات رسمى 23 عامًا.

وأشارت التحريات الأولية، إلي أن الأشخاص جميعهم من أسرة واحدة وانهالت عليهم الحفرة أثناء تواجدهم بداخلها للتنقيب علي الآثار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي وجاري نقل الجثث.

الأشقاء الـ 3 في حادث مصرع 6 من أسرة واحدة فى انهيار حفرة بقنا



