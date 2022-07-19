صعق كهربائى ينهى حياة عامل فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء في إحدى قرى منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع عامل نتيجة إصابته بصعق كهربائي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية الضحية، وتبين إصابته بصعق كهربائي أدى إلى مصرعه في الحال.

أكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، عدم وجود شبهة جنائية، تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتولت النيابة التحقيق.