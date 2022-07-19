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صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و2000 للمصاب بحادث الصحراوى

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:53 ص
صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و2000 للمصاب بحادث الصحراوى محافظ المنيا فى موقع الحادث
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التضامن بمحافظة المنيا صرف إعانات عاجلة للمتوفين فى حادث الطريق الصحراوى، الذى راح ضحيته 22 شخصا وأصيب 33 آخرين. 

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التصامن إنه تقرر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل متوفى طبقا للقرار 186 وذلك يالتنسيق مع محافظات المتوفين، خاصة أن جميعهم من خارج المنيا.

وأضاف: "بالنسبة للمصاب وطبقا للقرار يتم صرف 2000 جنيه بحد أقصى خلال مدة تواجده بالمستشفى".

وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوى، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا باول والتعرف علي الأسباب الأولية للحادث والوقوف علي أعمال نقل المصابين حيث انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوى ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

وأسفر الحادث عن مصرع 22 مواطنا وإصابة 33 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام ، حيث يتوجه المحافظ حاليا إلى مستشفي ملوي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة.

وتشير البيانات الاولية للحادث إلى أن السيارة التقل كانت متوقفة علي جانبي الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى محافظة القاهرة.

 


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