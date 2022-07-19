صحة دمياط: تنفيذ 90٪من إنشاءات مستشفى الأمراض النفسية بتكلفة 75 مليون جنيه

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إن مشروع إنشاء مستشفى الامراض النفسيه تعرض للكثير من المشاكل، ولكن أمكن التغلب عليها منذ فترة قريبة

وأضاف السيد عبد الجواد في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه المستشفى تقع فى دمياط الجديدة على مساحة 1725م، وتحت إشراف الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، ويشمل المخطط العام لها، تضم 200 سرير، وتم تنفيذ مايقرب من 90٪منها بتكلفة تصل 75مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها قريبا، وهى تخدم عدة محافظات وليست دمياط فقط منها دمياط والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ.