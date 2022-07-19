صادرات الأسمنت ترتفع 94% لتسجل 272 مليون دولار أول 5 أشهر من 2022

كتب إسلام سعيد

كشف المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات الأسمنت خلال الفترة من يناير حتي مايو من العام الجاري 2022 سجلت ارتفاعاً بنسبة 94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021 ، وبلغ إجمالى الصادرات من الأسمنت المصري 272 مليون دولار أول 5 أشهر من 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021 الذى سجلت فيه الصادرات 140 مليون دولار.

وتعتبر غانا أكبر الدول المستوردة للأسمنت المصري، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية من الأسمنت لها خلال أول خمس أشهر 60.137 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل بنفس الفترة 15.705 مليون دولار بمعدل زيادة 283% عن العام الماضي.

وتحتل الكاميرون المركز الثانى من المستوردين للأسمنت المصري، وبلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى الكاميرون خلال الفترة من يناير الى مايو من العام الجالي 2022، أكثر من 32.212 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي 2021 الذى سجلت فية 5.757 مليون دولار بزيادة قدرها 460%.

أما ساحل العاجل التي تحتل المركز الثالث من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري، فوصلت حجم صادرات مصر لها من الأسمنت 24.928 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجارى 2020، مقارنة بالعام الماضي 2021 من نفس الفترة التى سجلت فيها 13.323 مليون دولار بزيادة قدرها 87%.