شرطة التموين تضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1430) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب بإجمالى مضبوطات بلغت (1305 عبوة سجائر) و(407) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 20٫950 طن "دقيق أبيض– زيت – مكرونة - 3761 قطعة إكسسوارات حاسب آلى – 392 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 615 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 146 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 126 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 110 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 95 قضية توقف عن الإنتاج – 118 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6٫700 طن دقيق بلدى مدعم)، و27 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ونجحت الجهود في ضبط (7٫2 طن "أرز أبيض – سكر حر – مكرونة") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وضبط (62700 لتر"سولار ، بنزين 80،92") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على فارق الدعم، وضبط (7٫38 طن لحوم بلدية) مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف طبى بيطرى، بحوزة المدير المسئول عن محل جزارة لبيع اللحوم بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫7 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر، وضبط (14٫38 طن منظفات صناعية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص في الجيزة، وضبط 15 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 50 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (31392) عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 2 قضية بمضبوطات بلغت (9,800 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (8 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بدون تصريح بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج، كما تم ضبط 14 قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (63,750) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت (201 قطعة "42 قطعة صوتية – 96 قطعة ضوئية – 63 ملصق").