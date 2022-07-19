سقوط عصابة تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة، وحرر محضر بالوقاعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالإتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- كمية من مخدر الشادو وزنت 1,500 كيلو جرام- فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار- عدد 3 قطع سلاح أبيض "2 مطواة، سنجة" – مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة- ميزان حساس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.