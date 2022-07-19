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سامح شكرى: يجب أن نتحرك جميعا بناء على مبادئ اتفاق باريس

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:32 ص
سامح شكرى: يجب أن نتحرك جميعا بناء على مبادئ اتفاق باريس سامح شكرى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك حاجة للالتزام السياسى لتحقيق مزيد من التقديم للتعامل مع تغير المناخ بطريقة مجدية وهذا بالفعل هو جوهر عملنا .

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى من العاصمة الألمانية برلين، أن علينا أن نتحرك بالفعل عبر مفاوضات المناخ وألا يكون هناك إمكانية لترك أي دول الأقل من حيث النمو وضرورة أن نتحرك جميعا بناء على مبادئ اتفاق باريس .

وتابع وزير الخارجية: يجب أن يكون هناك فهم واضح للقدرات المختلفة والمسئوليات والاحتياجات وأهمية التحرك في هذا التحول.


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