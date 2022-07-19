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سامح شكرى: هناك آفاق وتطلعات كبرى للتخفيف من حدة التغير المناخى

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:26 ص
سامح شكرى: هناك آفاق وتطلعات كبرى للتخفيف من حدة التغير المناخى سامح شكرى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك آفاق وتطلعات كبرى للتخفيف من حدة التغير المناخي، متابعا:نسعى لحالة من التوازن في التعامل مع أزمة تغير المناخ

 

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى من العاصمة الألمانية برلين، : نسعى لتحقيق تقدم كبير في قضايا مواجهة التغير المناخى وألا نترك أحد يتخلف عن الركب وأن نستغل كل الفرص المتاحة كى نظهر الإرادة الازمة للوصول إلى تسوية .

 

وتابع وزير الخارجية: نحن نواجه أزمة عالمية اليوم ومخاطر العودة مرة أخرى إلى اضطرابات في البيئة وانعدام في الأمن الغذائي لم يتم حلها، فكل هذه النتائج تأتى في تقارير دولية التي تطالب بإجراءات على أرض الواقع دون تأخر في الالتزامات الموضوعة في هذا الصدد .

 

 


سامح شكرى

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