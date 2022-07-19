روسيا تتعهد بمزيد من الدعم لمشاريع التعاون مع سوريا

أكد سفير روسيا الاتحادية في دمشق ألكسندر إيفيموف استعداده لتقديم المزيد من الدعم والتسهيلات لإنجاز مشاريع مؤسسة "التعاون السوري الروسي".

واستعرض السفير الروسي مع رئيس ومجلس أمناء المؤسسة الاتفاقيات والفعاليات والمشاريع التنموية التي تنفذها بالتعاون مع الجانب الروسي ومراحل إنجازها.

ومن بين هذه المشاريع مشروع ترميم المدارس بالتعاون مع الجانب الروسي ووزارة التربية في سوريا، ومشروع العيادات الطبية المشتركة مع مركز "الأمل"، حيث بحثا الجانبان سبل تعميم هذه التجربة التشاركية لتشمل أنحاء البلاد، إضافة إلى فعاليات طبية للتوعية من مرض السرطان، وأخرى لعلاج السكان في المناطق النائية بالتعاون مع المركز الروسي للمصالحة في منطقة ذيبين ريف السويداء، والعتيبة في ريف دمشق وبلدية دوما جنوب سوريا.

كذلك ناقش السفير الروسي مع أعضاء مجلس أمناء المؤسسة سبل رفع مستوى التعاون الإنساني والإعلامي بين المؤسسات المعنية في سوريا وروسيا.