اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تتعهد بمزيد من الدعم لمشاريع التعاون مع سوريا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:56 م
روسيا تتعهد بمزيد من الدعم لمشاريع التعاون مع سوريا علم روسيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سفير روسيا الاتحادية في دمشق ألكسندر إيفيموف استعداده لتقديم المزيد من الدعم والتسهيلات لإنجاز مشاريع مؤسسة "التعاون السوري الروسي".

 واستعرض السفير الروسي مع رئيس ومجلس أمناء المؤسسة الاتفاقيات والفعاليات والمشاريع التنموية التي تنفذها بالتعاون مع الجانب الروسي ومراحل إنجازها.  

ومن بين هذه المشاريع مشروع ترميم المدارس بالتعاون مع الجانب الروسي ووزارة التربية في سوريا، ومشروع العيادات الطبية المشتركة مع مركز "الأمل"، حيث بحثا الجانبان سبل تعميم هذه التجربة التشاركية لتشمل أنحاء البلاد، إضافة إلى فعاليات طبية للتوعية من مرض السرطان، وأخرى لعلاج السكان في المناطق النائية بالتعاون مع المركز الروسي للمصالحة في منطقة ذيبين ريف السويداء، والعتيبة في ريف دمشق وبلدية دوما جنوب سوريا.

كذلك ناقش السفير الروسي مع أعضاء مجلس أمناء المؤسسة سبل رفع مستوى التعاون الإنساني والإعلامي بين المؤسسات المعنية في سوريا وروسيا.

 

 


روسيا

سوريا

روسيا وسوريا

ألكسندر إيفيموف

التعاون بين روسيا وسوريا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة