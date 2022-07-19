ركاب قطار فى إسبانيا يعيشون لحظات رعب بسبب محاصرتهم وسط الحرائق.. فيديو

فاطمة شوقى

عاش ركاب قطار فرانسيسكو سيوان بمقاطعة زامورا الإسبانية لحظات رعب، بعد توقف العربات فى وسط المقاطعة بسبب محاصرة القطار بالحرائق التى نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة المستمرة فى إسبانيا منذ أسبوع.

وقالت قناة "ار تى فى " الإسبانية على موقعها الإلكترونى إلى أن الركاب بدأوا ينظرون من النوافذ على النيران التى حاصرت القطار ، وقال أحد الركاب "كان من المخيف أن نرى كيف تكرر الحريق. في لحظة، بدأ مكان جديد يحترق، فقد حل الظلام فجأة داخل عربات القطار حيث أمكننا نشم الدخان".

وتسببت النيران في حرق مساحات شاسعة من الغابات في الأيام الأخيرة، سجلت تلك المقاطعة حالتي وفاة بسبب حريق غابات في اليومين الماضيين، وهما قس يبلغ من العمر 69 عامًا ورجل إطفاء يبلغ من العمر 62 عامًا محاصران في النيران.

وأجبر أكثر من 30 حريقًا في جميع أنحاء إسبانيا آلاف الأشخاص على ترك منازلهم وتضررت حوالي 22 ألف هكتار (54300 فدان) في الأسبوع الماضي.

وتأثرت أربعة قطارات على الأقل بين جاليسيا ومدريد، ما أدى إلى إغلاق منطقة السكك الحديدية هذه، على بعد 70 كيلومترًا تفصل بين عاصمة زامورا وبلدية أوتيرو دي بوداس.

وأكدت السلطات الإسبانية، أنها تشهد أصعب حالة طوارئ منذ عقود بسبب حرائق الغابات، وأعلنت إسبانيا عن تعليق حركة القطارات بين مدريد وإقليم جاليسيا بسبب حرائق مقاطعة زامورا.