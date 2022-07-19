رش أشجار النخيل بمطروح للوقاية من إصابتها بآفة العنكبوت الأحمر.. صور

فريق المحافظات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود المبذولة للحفاظ على ثروة النخيل وجودة المنتج من البلح السيوى الذي تشتهر به الواحة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح انطلاق حملة بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة لرش أشجار النخيل على الطرق الرئيسية بالواحة للوقاية من إصابة أشجار النخيل بآفة العنكبوت الأحمر (الاكاروس) واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من آفات النخيل بأنواعها خاصةً تلك المعرضة للغبار والأتربة في الشوارع الرئيسية، والتي تعتبر الأكثر عرضة للإصابة بحشرة العنكبوت الأحمر.

وقام فريق مكافحة الآفات من الإدارة الزراعية بسيوة بالتعاون مع مجلس المدينة بتكثيف أعمال الرش الوقائي لأشجار النخيل في الشوارع الرئيسية بعدة مناطق (مدخل المدينة - سيدي رحيم - تابع- مجلس المدينة)، مشيرأ إلى أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من رش أشجار النخيلبجميع الشوارع الرئيسية بالواحة الأكثر عرضة للإصابة مع زيادة وعى مزارعي النخيل بخطورة الآفات التى تصيب النخيل، وطرق المقاومة والقضاء عليها، ومساعدتهم في عمليات المكافحة، للحفاظ على ثروة النخيل بسيوة.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالنخيل بسيوة حوالى 11 ألف فدان بإجمالي 850 ألف نخلة.



جانب من اعمال الوقاية (1)



جانب من اعمال الوقاية (2)



جانب من اعمال الوقاية (3)



جانب من رش رش أشجار النخيل (1)



جانب من رش رش أشجار النخيل (2)



جانب من رش رش أشجار النخيل (3)



جانب من رش رش أشجار النخيل (4)



جانب من رش رش أشجار النخيل (5)



جانب من رش رش أشجار النخيل (6)



رش أشجار النخيل (1)



رش أشجار النخيل (2)



رش أشجار النخيل (3)



رش أشجار النخيل (4)



رش أشجار النخيل (5)



رش أشجار النخيل (6)



رش أشجار النخيل للوقاية من الآفات (1)



رش أشجار النخيل للوقاية من الآفات (2)



رش أشجار النخيل للوقاية من الآفات (3)



رش أشجار النخيل للوقاية من الآفات (4)



رش أشجار النخيل للوقاية من الآفات (5)



