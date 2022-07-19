راقبوا السماء.. القمر يقترن بكوكب المشترى فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يكون لهواة الظواهر الفلكية، على موعد خلال الليالى المتبقية فى شهر يوليو، مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أننا سنكون على موعد اليوم الثلاثاء 19 يوليو مع اقتران القمر والمشتري .

ويقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 11:00 مساءا ويظلا بالسماء حتى صباح اليوم التالي .

ويستمر مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة : الطير (النسر الطائر) - فيجا (النسر الواقع) - دنيب (ذنب الدجاجة) في الظهور طوال شهر يوليو عند دخول الليل وحتى بزوغ الفجر

كما يستمر الكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمشترى والمريخ وزحل) في الظهور فجرا قبل شروق الشمس ، إلا أن عطارد سوف يترك المشهد بعد الاسبوع الاول من يوليو مع إستمرار الكواكب الأربعة في الظهور فجرا حتى نهاية الشهر .