رئيس شركة مياه الغربية يتفقد فرع قطور ويشدد على الالتزام بأعمال الصيانة

تفقد المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، فرع الشركة بمركز ومدينة قطور فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تفقد مبنى إيرادات الفرع، وخدمة العملاء والمبنى الإدارى .
وشدد رئيس الشركة خلال جولته على ضرورة حفظ ملفات أرشيف الإيرادات بطريقة صحيحة وسليمة للحفاظ عليها من التلف، وسهولة إخراج المعلومات المطلوبة منها بسهولة ويسر ، وأكد على مدير الفرع بضرورة وضع خطة مجدولة بالتنسيق مع رئيس القطاع التجارى لإزالة الوصلات الخلسة سواء كانت وصلات مياه أو وصلات صرف صحى وأى تعديات على الشبكة أوعدادات متراقمة فى القراءات أو عملاء ممتنعين عن سداد الوصلات، والعمل على زيادة إيرادات الفرع .
ووجه شطا علي الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات وسرعة التعامل مع الشكاوى والأعطال ، لمواصلة الشركة جهودها لتقديم خدمه مميزة للعملاء من خلال تطوير منظومة العمل فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .
رئيس شركة مياه الشرب بالغربية (1)
رئيس شركة مياه الشرب بالغربية (2)
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