رئيس شركة مياه الغربية يتفقد فرع قطور ويشدد على الالتزام بأعمال الصيانة

وشدد رئيس الشركة خلال جولته على ضرورة حفظ ملفات أرشيف الإيرادات بطريقة صحيحة وسليمة للحفاظ عليها من التلف، ‏وسهولة إخراج المعلومات المطلوبة منها بسهولة ويسر ، وأكد على مدير الفرع بضرورة وضع خطة مجدولة بالتنسيق مع رئيس القطاع التجارى لإزالة ‏الوصلات الخلسة سواء كانت وصلات مياه أو وصلات صرف صحى وأى تعديات على الشبكة أوعدادات متراقمة فى ‏القراءات أو عملاء ممتنعين عن سداد الوصلات، والعمل على زيادة إيرادات الفرع .‏

ووجه شطا علي الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية ‏للمعدات وسرعة التعامل مع الشكاوى والأعطال ، لمواصلة الشركة جهودها لتقديم خدمه مميزة للعملاء من خلال ‏تطوير منظومة العمل فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .‏