رئيس جامعة طنطا: تنظيم احتفالية كبرى فى ختام فعاليات اليوبيل الذهبي

الغربيــــة عادل ضرة

اجتمع اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لأنشطة وفعاليات اليوبيل الذهبي للجامعة والذى انطلقت فاعلياته تحت شعار" العراقة واستشراف المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030"

أوضح رئيس جامعة طنطا أن اللجنة ناقشت استعدادات الجامعة لعقد احتفالية كبرى فى ختام فعاليات اليوبيل الذهبي برعاية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تكليف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف على الجوانب التنظيمية للحفل الختامي لتظهر الاحتفالية بالشكل اللائق للجامعة والذى يعكس تاريخها وعراقتها وحاضرها ورؤيتها المستقبلية.

أضاف رئيس الجامعة أن الاحتفالية ستسلط الضوء على أهم الإنجازات العلمية والمجتمعية والبحثية والانشائية لجامعة طنطا على مدار 50 عاماً، مشيراً إلى أن اللجنة تشرف على إعداد كتاب يوثق احتفالية اليوبيل الذهبي للجامعة.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة تواصلت على مدار عام كامل فى العديد من المحاور شملت الندوات والمؤتمرات والأنشطة الطلابية والقوافل الطبية والمساهمات فى المبادرات الرئاسية"حياة كريمة" و" قادرون باختلاف" وفعاليات المراكز والوحدات والمراكز الرئيسية بالجامعة، إضافةً إلى فعاليات الكليات.