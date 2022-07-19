رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعى مركزى "التعلم المدمج" و"المؤتمرات"

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن، اليوم، اجتماعي مركزي التعلم المدمج، والمؤتمرات ودار الضيافة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وتابع رئيس الجامعة، خلال اجتماع مركز التعلم المدمج عملية سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتواجد أستاذ المادة باللجان للرد على استفسارات وأسئلة الطلاب واتباعهم لكافة التعليمات داخل اللجان، وتنفيذ التعليمات المدونة على اللافتات الإرشادية داخل القاعات التي تعقد بداخلها الامتحانات، بالإضافة إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل مقر الامتحانات مزودة بكافة الإسعافات الطبية، وسيارات إسعاف داخل مجمعات الجامعة بغرب وشرق النيل لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفيات جامعة بنى سويف.

وخلال اجتماع مركز المؤتمرات ودار الضيافة، تم مناقشة عدة موضوعات منها، تكليف الإدارة الهندسية بضرورة عمل مظلات لجراج السيارات وتقسيم هندسي للجراج ليتم استخدامه بشكل أفضل.

