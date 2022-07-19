رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجديد

كتب محمد صبحى

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب وعضو مجلس الشيوخ والمجلس القومى للمرأة، بمناسبة انتخابه مديرًا لمكتبة الإسكندرية والتى تعد منارة لنشر الفكر والثقافة فى مصر والعالم، متمنيًا له مزيدا من النجاح والتوفيق فى أداء مهام منصبه الجديد.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد زايد له إسهامات متعددة فى مجال المعرفة والفكر والثقافة، وصدر له العديد من الكتب والمقالات العلمية والصحفية والكتب المترجمة، وحصل على العديد من الجوائز الرفيعة، وتدرج في المناصب الأكاديمية والثقافية حيث شغل منصب مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة عام 2003، ووكيلًا لكلية الآداب جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ثم عميدًا لكلية الآداب في 2004، وشغل عضوية مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ولجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة، ونائبًا لرئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، وتولى رئاسة تحرير مجلة "إضافات" التي تصدرها الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ورئاسة تحرير مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة.