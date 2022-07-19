رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية باقتصادية قناة السويس.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً مع المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجهاً بمضاعفة الجهود من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة لعدد من المشروعات، خاصة بالهيدروجين الأخضر، وترجمتها لعقود فعلية.

وخلال الاجتماع تناول المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية مستعرضاً الجوانب المرتبطة بتمويل الاستثمارات لتطوير منطقة شرق بورسعيد وموانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى لاسيما ميكنة الخدمات الجمركية ومحطات تحلية المياه والصرف، وتوزيع الكهرباء، والمشروعات اللوجستية.

وفي سياق متصل، تناول المهندس يحيى زكي موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مستعرضاً في هذا الصدد العروض الموقع بها مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الوقود الأخضر مع عدد من الشركات الدولية لاسيما "سكاتيك"، وميرسك، و"EDF Renewables”، وتوتال، ومصدر، و “AMEA POWER”، و "Fortescue Future Industries”، فضلاً عن العروض الجاري دراستها في ذات الشأن.

وتطرق المهندس يحيى زكي أيضاً إلى تقديرات الاحتياجات الأساسية للعروض المقدمة، والموقف الحالي لإصدار تراخيص ممارسة نشاط تموين السفن، ومتابعة الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات لمنطقة شرق بورسعيد.