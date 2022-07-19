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رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:24 م
رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء

اجازة ٢٣ يوليو

مصطفي مدبولي



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