رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.
رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليوالثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:24 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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