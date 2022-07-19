رئيس اتحاد النقل الجوى سابقا: تسريح العمالة المدربة سبب أزمة المطارات الأوروبية

رامى محيى الدين

قال يسرى عبد الوهاب رئيس الاتحاد المصرى للنقل الجوى سابقا، إن أزمة المطارات الأووبية موضوع مهم جدا ومن أسبابه إن عدد كبير جدا من مطارات العالم قلصت أعداد العمالة، والتي لم يمض عليها وقتا طويلا أو التى تعمل بالعقود.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم: "الاستغناءات التي حصلت من شركات الطيران نتيجة للكساد العالمى بسبب توابع كورونا، وهناك بعض الشركات التي أعلت إفلاسها والتي توقفت، ما أدى إلى ظهور أزمة المطارات الأوروبية وليس المسئول عنها المطارات وحدها ولكن شركات الطيران أيضا.

وتابع: "وهناك مطارات طلبت من شركات الطيران أن تضع قيودا على تذاكر الطيران حتى سبتمبر حتى يتم توفير العمالة المدربة، ومصر دولة كبيرة مؤهلة ومنظمة والأزمة في المطارات الأوروبية نتيجة نقص العمالة المدربة، ومن الطبيعى أن تنفرج الأزمة في سبتمبر بعد تسكين الوظائف وتدريب العاملين عليها".