رئيسُ مجلسِ الشعب الصومالى يلتقى بمبعوث فنلندا لمنطقة القرن الأفريقي

وكالات

التقى رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور بمبعوث فنلندا الخاص لمنطقة القرن الأفريقي سلطان سعيد أًحمد الذي يزورُ مقديشو حالياً.



وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، وموضوع الجفاف الذي تشهدُه مناطقُ من الصومال.