اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسا أوكرانيا والبرازيل يناقشان استئناف صادرات الحبوب لمنع أزمة غذاء

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 07:29 ص
رئيسا أوكرانيا والبرازيل يناقشان استئناف صادرات الحبوب لمنع أزمة غذاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو أهمية استئناف صادرات الحبوب لمنع أزمة الغذاء العالمية.


وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية "أجريت محادثة مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وأطلعته على الوضع على الجبهة".


وأضاف: ناقشنا أيضا أهمية استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية لمنع أزمة الغذاء العالمية .


ودعا زيلينسكي جميع شركاء أوكرانيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.


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