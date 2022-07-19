دورات تدريبية صيفية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب بجامعة القناة

وتأكيداً على هذا التوجه أعلن الدكتور محمد سعد زغلول مدير مركز تنمية الموارد البشرية عن سلسلة من الدورات التدريبية المتميزة خلال فترة الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب .

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الجواد إمام مدير مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب، إلى زيادة الدورات التدريبية المختلفة للطلاب بتدريبهم للحصول على شهادة ICDL بهدف تنمية مهاراتهم في إستخدام الحاسب الآلي، ويعقبها دورات اللغات والتنمية البشرية بالإضافة إلى دورات متخصصة لجميع الكليات.

بينما أفاد الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن المركز بصدد عقد دورات تخصصية للترقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

فيما أوضحت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات عن بدء برنامجين تدريبيين هما برنامج إعداد معلم والذي يستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين، وبرنامج نظم إدارة التعلم الالكتروني للمدرسين والأستاذة المساعدين مع استمرار التدريب خلال الفترة المقبلة لباقي البرامج التدريبية.