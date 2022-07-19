اليوم السابع
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دورات تدريبية صيفية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب بجامعة القناة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:02 ص
دورات تدريبية صيفية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب بجامعة القناة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة تكثيف مصفوفة البرامج التدريبية المقدمه لأعضاء هيئه التدريس، والجهاز الإدارى، والطلاب بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة مؤكداً على أن الاهتمام بتطوير مهارات الموارد البشرية بالجامعة ورفع كفاءتها من أهم الملفات التى نُركز عليها لتطوير منظومة العمل داخل الجامعة. 
 
وتأكيداً على هذا التوجه أعلن  الدكتور محمد سعد زغلول مدير مركز تنمية الموارد البشرية عن سلسلة من الدورات التدريبية المتميزة خلال فترة الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب .
 
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الجواد إمام مدير مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب، إلى زيادة الدورات التدريبية المختلفة للطلاب بتدريبهم  للحصول على شهادة ICDL بهدف تنمية مهاراتهم في إستخدام الحاسب الآلي، ويعقبها دورات اللغات والتنمية البشرية بالإضافة إلى دورات متخصصة لجميع الكليات.
 
بينما أفاد الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن المركز  بصدد عقد دورات تخصصية للترقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
 
فيما أوضحت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات عن بدء برنامجين تدريبيين هما برنامج إعداد معلم والذي يستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين، وبرنامج نظم إدارة التعلم الالكتروني للمدرسين والأستاذة المساعدين مع استمرار التدريب خلال الفترة المقبلة لباقي البرامج التدريبية.

 


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

مصفوفة تدريبية

برنامج إعداد معلم



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