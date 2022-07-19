حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمة وتوصيل شبكات الصرف الصحي بقرية بنى عدى

تشهد قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات، وسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الأولى، والوقوف على نسب التنفيذ.

وأضاف على يوسف أن قرية بني عدي، تشهد تنفيذ التشطيبات النهائية بالمجمع الخدمي، واستمرار أعمال الوصلات المنزلية بمشروع الصرف الصحي بالقرية.