حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بطنطا والمحلة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استمرار تصدى جميع أجهزة المحافظة بكل حزم وقوة تجاه مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم عملية البناء لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأشار رحمى فى تصريحات له، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدى على الأراضى الزراعية، حيث تابع المحافظ جهود رئاسة حى أول طنطا تحت إشراف ممدوح النجار فى تنفيذ 3 إزالات فى المهد دور سادس علوى بشارع عبد الحميد عبد الرحمن من طريق شوبر الدائرى، دور سادس علوى بشارع الغزالى من طريق شوبر إلى جانب إزالة دور ثالث علوى بشارع أبو العلا.

كما تابع رحمى جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة المحلة الكبرى فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد، تحت إشراف اللواء وجدى الجروانى رئيس المدينة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة، حيث تمكنت الحملات من إزالة سور بلوك على مساحة 2 سهم بالوحدة المحلية لمحلة أبو على، وإزالة أساس بلوك الأبيض على مساحة 14 سهما بالوحدة المحلية بمحلة حسن، كما قامت الوحدة المحلية بنمرة البصل بإزالة قواعد وشدات خشبية على مساحة 1 قيراط و 9 أسهم، بالإضافة إلى إزالة مقبرة على مساحة 2 سهم، وإزالة سور من البلوك على مساحة 2 قيراط و 2سهم بالوحدة المحلية بالجابرية.

وتمكن مركز المحلة من إزالة كلية لقواعد خرسانية على مساحة 16 سهما بقرية سامول وإزالة كلية لقواعد خرسانية بسامول على مساحة 1 قيراط و5 أسهم، كما تم إزالة كلية لسور طوب أحمر على مساحة 12 سهما بالعامرية وإزالة كلية لسمل وقواعد خرسانية بمساحة 18 سهما بالسجاعية إلى جانب إزالة كلية لسور من البلوك على مساحة 3 أمتار بعزبة الكرما بوحدة البنوان.

وفى حى ثان المحلة تمكن الحى برئاسة سعد نصر من تنفيذ إزالة لـ 3 حالات من البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية بالدور الخامس علوى بشارع عبد المنعم رياض بسكة زفتى وفك شدة خشبية بشارع جمال عبد الناصر منطقة الجمهورية إلى جانب فك شدة خشبية فى المهد لسقف الدور الثالث بشارع مستجد فى منطقة أبو دراع امتداد شارع الموقف البرى.

كما تمكن مركز ومدينة طنطا برئاسة حسام عبد اللطيف من إزالة كلية فى المهد بقرية صناديد، عبارة عن تعد على أرض زراعية بمساحة 9 قراريط إلى جانب إزالة تعدى على أرض زراعية عبارة عن سور بارتفاع 2 متر بطول 10 أمتار بذات القرية.