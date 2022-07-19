حريق يلتهم حظيرة مواش ويتسبب فى نفوق 23 رأس ماشية ببنى سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية بنى حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع اندلاع حريق بحظيرة مواشي بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات على الفور، وانتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الحظائر والمنازل المجاورة.
وتبين أن الحظيرة ملك "محمد.ز.م" فلاح 53 سنة وبعد الحصر تبين نفوق 23 رؤوس أغنام كانت بداخل الحظيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حريق يلتهم حظيرة مواش ويتسبب فى نفوق 23 رأس ماشية ببنى سويفالثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:35 م
جانب من الحريق
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية بنى حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.
الموضوعات المتعلقة
محافظ بنى سويف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القياداتالثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:01 م
محافظ بنى سويف: تبطين 517.4 كم من الترع بتكلفة مليار و234 مليون جنيهالثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:29 م
محافظ بني سويف: كميات القمح المستلمة بالصوامع تخطت المستهدف بأكثر من 250 طناالإثنين، 18 يوليه 2022 04:03 م
محافظ بنى سويف يناقش مع وكيل الصحة استعدادات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرةالسبت، 16 يوليه 2022 04:34 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة