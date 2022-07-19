اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:39 ص
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حادث المنيا اليوم.. المحافظ يكلف التضامن بصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:39 ص
حادث المنيا اليوم.. المحافظ يكلف التضامن بصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا بصرف إعانات عاجلة لأسر ضخايا حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي،  حيث سيتم صرف الإعانات المقررة لتلك الحالات. 
 
ومن ناحيته، انتقل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول والتعرف علي الأسباب الأولية للحادث والوقوف علي أعمال نقل المصابين، حيث انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.
 
رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف. 
 
وأسفر الحادث عن مصرع 22 مواطنا وإصابة 33 آخرين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي العام، حيث يتوجه المحافظ حاليا إلي مستشفي ملوي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة.
 
وتشير البيانات الأولية للحادث الي ان السيارة التقل كانت متوقفة علي جانبي الطريق لتغيير الإطار، فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلي محافظة القاهرة.

 


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