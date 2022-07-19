جنايات المنصورة تحيل أوراق طالب الهندسة المتهم بقتل معلمة إلى المفتى

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق الطالب المتهم بقتل مُعلمة بالمعاش مقيمة قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وذلك لاتهامه بقتلها وسرقة مصوغاتها وأموالها، بعد أن كمن في مدخل العقار الذي تسكنه حتى هدأت الأمور واقتحم الشقة وذبحها وهي صائمة وسرق مصوغاتها وهرب .
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار خالد السعدني والمستشار الدكتور خالد الزناتي و المستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموفي، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية رقم 25252 لسنة 2021 جنايات مركر المنصورة والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وتعود الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة مقيدة ومذبوحة داخل منزلها بالقرية.
وكان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم إسلام أشرف صبرى عبده عيسى (محبوس) السن 21 عامًا - طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيم تلبانة، مركز المنصورة لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، معلمة على المعاش، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد عزما قاطعا وبيت النية على إزهاق روحها إن حالت دون استيلائه على أموالها فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعا عرى القرابة فما أن أبصرها بعينه فزين له قتلها فاطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات "سلك ، كوفية، خمار ،طرحه"واحضر سلاحا أبيض، "سكينا"، فسدده بجسدها غير مرة وأطبق على رأسها بيده لينحر عنقها فانفجرت دماؤها الصائمة قاصدا إزهاق روحها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق واستل الحياة منها وعلى النحو المبين بالتحقيقات
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