جنايات الإسكندرية تؤجل قضية دهس شاب على طريق المحمودية لجلسة 26 يوليو

وقالت والدة الشاب إنه كان يعمل أمن فى أحد المدارس فى محافظة الإسكندرية أثناء عودته من عمله فى الساعه الثالثة فجرا وأثناء نزوله من الميكروباص ليستطيع أحد المواطنين النزول من الميكروباص فوجئ بسيارة من الخلف مسرعة.

وأضافت أنهم توجهوا إلى المشرحة لتشاهد نجلها يبتسم وهو متوفى موضحة أنه لديه 3 أطفال يبكون ليلا ونهارا لفراق والدهم.