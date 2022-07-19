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جنايات الإسكندرية تؤجل قضية دهس شاب على طريق المحمودية لجلسة 26 يوليو

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:55 ص
جنايات الإسكندرية تؤجل قضية دهس شاب على طريق المحمودية لجلسة 26 يوليو قاعة محكمه - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية دهس شاب على طريق المحمودية من سيارة مسرعة إلى جلسة 26 يوليو القادم لعدم حضور المتهم ومحاميه.
 
 
وكانت الواقعه فى شهر يونيو الماضى أثناء عودة الشاب "ح.ب" من عمله استقل سيارة ميكروباص وفور نزوله لتمكين راكب آخر من النزول فوجئ بسيارة مسرعة من الخلف تخترق الطريق وتدهسه ولفظ أنفاسه الأخيرة.
 
 
وقالت والدة الشاب إنه كان يعمل أمن فى أحد المدارس فى محافظة الإسكندرية أثناء عودته من عمله فى الساعه الثالثة فجرا وأثناء نزوله من الميكروباص ليستطيع أحد المواطنين النزول من الميكروباص فوجئ بسيارة من الخلف مسرعة.
 
 
وأضافت أنهم توجهوا إلى المشرحة لتشاهد نجلها يبتسم وهو متوفى موضحة أنه لديه 3 أطفال يبكون ليلا ونهارا لفراق والدهم.

 


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